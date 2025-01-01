Санкт-Петербург, 2 января, 2025, 02:13 — ИА Регнум. Вечером 1 января военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии был задержан в Александровском саду Санкт-Петербурга мужчина в нетрезвом состоянии. Он запустил фейерверк в толпе людей. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западного округа Росгвардии.

Telegram-канал Северо-Западного округа Росгвардии Росгвардия

Задержанный запустил в толпе гуляющих в Александровском саду людей фейерверк 3 класса опасности. Мужчину передали полиции.

В Росгвардии уточнили, что запрещено использовать пиротехнические изделия I–III классов опасности (в том числе, фейерверков и петард) в общественных местах.

Как сообщало ИА Регнум, часть пальцев спасли медики нижегородскому подростку, в руке у которого взорвалась петарда в торговом центре. В ТЦ «Седьмое небо» 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте, достал петарду и поджёг её, она взорвалось в его руке. У подростка травмирована кисть. Находившиеся рядом люди после взрыва начали разбегаться, решив, что произошёл теракт. Некоторые из них получили травмы.