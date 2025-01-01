Новый Орлеан, США, 2 января, 2025, 01:16 — ИА Регнум. В США следователи выясняют были ли сообщники у наехавшего на толпу людей в Новом Орлеане, сообщил телеканал CNN.

Daniel X. O'Neil Полиция. Новый Орлеан

В распоряжении правоохранителей оказались видеозаписи, на которых видно, как три мужчины и женщина размещали самодельные взрывные устройства в том же квартале, где произошла трагедия. Уточняется, что устройства не взорвались.

Помимо этого проверяется причастность к совершению теракта террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), флаг которой нашли в багажнике врезавшегося в толпу людей автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 января грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Инцидент произошёл около 3:20 по местному времени на Бурбон-стрит. Пострадавших доставили в пять местных больниц.

Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь. Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР. Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане расследуется как потенциальный теракт.

Россиян нет среди пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, сообщили в посольстве РФ в США.