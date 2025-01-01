Цетине, Черногория, 2 января, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Глава МВД Черногории Данило Саранович сообщил, что открывший стрельбу днём 1 января в кафе в городе Цетине убил 10 человек, в том числе двоих детей.

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«Ацо Мартинович, который подозревается в совершении преступления, лишил жизни как минимум 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних», — сказал на брифинге Саранович.

Он призвал горожан не покидать дома, пока подозреваемый не будет задержан. Установлено, что Мартинович скрывается с оружием на автомобиле.

Как сообщало ИА Регнум, в Черногории 45-летний мужчина открыл стрельбу в кафе. Потом направился в дом к хозяину кафе, убил его, двоих детей и женщину.

В нападавшем опознали местного жителя Ацо Мартиновича. Изначально сообщалось о семи погибших. В числе убитых — родственники стрелявшего.

Власти объявили траур по погибшим.

Во время перестрелки на юго-западе Норвегии, в коммуне Клепп, в ночь на 28 декабря в перестрелке погиб полицейский, что стало первым подобным случаем за 20 лет. Инцидент произошёл, когда полиция отправилась на вызов после сообщения об угрозе применения оружия. В начавшейся перестрелке также погиб предполагаемый зачинщик стрельбы, ещё один правоохранитель получил ранения.