Париж, 2 января, 2025, 00:52 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь по всей Франции было сожжено 984 автомобиля, более 400 человек задержаны полицией. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Russianname Горящий автомобиль

По информации СМИ, на охрану правопорядка на улицы в новогоднюю ночь вышли 90 тыс. полицейских.

За различные инциденты были задержаны 420 человек, под стражу отправили 310 нарушителей.

Отмечается, что в ночь с 31 декабря на 1 января во Франции было подожжено 984 автомобиля, в том числе от фейерверков.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Красногорске загорелся автомобиль с фейерверками. Предположительно, инцидент произошёл после аварии. Водитель загоревшегося автомобиля скрылся с места происшествия.

Немецкие СМИ писали, что в новогоднюю ночь в Германии пять человек погибли из-за взрывов пиротехнических изделий, большинство из которых были самодельными. Кроме того, в Берлине полиция задержала около 330 человек за различные нарушения правопорядка.