Вашингтон, 2 января, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь является предзнаменованием, считает сенатор-республиканец от штата Юта Майкл Ли.

John Fowler Молния

Комментируя видео с ударом молнии, он написал в соцсети X, что инцидент ощущается как предзнаменование.

Как сообщало ИА Регнум, разряды молнии ударили в здание Капитолия США и монумент первого американского президента Джорджа Вашингтона в столице Соединённых Штатов. Это произошло перед наступлением Нового года.

В апреле 2024 года разряд молнии ударил в факел статуи Свободы в Нью-Йорке. В пресс-службе управления парками города уточнили, что сооружение не пострадало. В ведомстве назвали событие обыденным явлением. В управлении также заявили, что сооружение очень хорошо заземлено.