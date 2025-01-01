Москва, 1 января, 2025, 23:47 — ИА Регнум. В ходе новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото» 1 января были разыграны более 3 млрд рублей, 1 млрд достался жителю Сахалинской области. Таким образом, в России появился четвертый лотерейный миллиардер. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По предварительным данным, билет, выигравший 1 млрд рублей, был куплен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного на Сахалине.

По данным организаторов, появилось 90 лотерейных миллионеров из разных регионов России. 81 участник розыгрыша закрыл все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделил между собой оставшиеся 10 призов по 1 млн рублей.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 11 920 044 билетов, в праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 рублей — это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, проведенного среди победителей лотерей от «Столото». Как следует из данных исследования, крупный выигрыш в лотерею позволяет человеку повысить качество жизни, обрести финансовую уверенность. При этом даже крупный выигрыш не меняет систему ценностей победителя и его отношение к жизни в целом.

В опросе приняли участие 500 победителей с суммой выигрыша от 1 до 500 млн рублей.

Жителю Смоленска, который выиграл 140 млн рублей в лотерею, победу предсказал приснившийся кот. Во сне животное испачкало всю квартиру, а «в простонародье» считается, что такой сон — к финансовому успеху, рассказал победитель.

Инженер-авиаконструктор на пенсии из Москвы выиграл в лотерее «Спортлото «4 из 20» почти 170 млн рублей. Своим выигрышем он решил поделиться с родными, а себе купить новую машину, рассказали организаторы лотереи.