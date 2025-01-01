Цетине, Черногория, 1 января, 2025, 23:22 — ИА Регнум. В городе Цетине в Черногории 45-летний мужчина открыл стрельбу в кафе, в результате погибли семь человек, ранены четыре посетителя. Об этом 1 января сообщил портал RTCG.

BORIS PEJOVIC/EPA/ТАСС

Инцидент произошёл днём 1 января в районе Байице. В нападавшем опознали местного жителя Ацо Мартиновича. Предполагается, что в кафе возник личный конфликт, Мартинович ушёл и вернулся с оружием, и открыл стрельбу. Потом направился в дом к хозяину кафе, убил его, двоих детей и женщину.

В общей сложности погибли семь человек. В числе убитых — родственники стрелявшего.

По информации СМИ, Мартинович часто проявлял агрессию, ранее его задерживали за незаконное хранение оружия.

Полиция объявила поиски преступника. Также сообщается, что он был обнаружен в своём доме.

Власти объявили траур по погибшим.

Как сообщало ИА Регнум, во время перестрелки на юго-западе Норвегии, в коммуне Клепп, в ночь на 28 декабря в перестрелке погиб полицейский, что стало первым подобным случаем за 20 лет. Инцидент произошёл, когда полиция отправилась на вызов после сообщения об угрозе применения оружия. В начавшейся перестрелке также погиб предполагаемый зачинщик стрельбы, ещё один правоохранитель получил ранения.

14 февраля 2024 года в ходе дорожного конфликта на Плющихе в центре Москвы произошла перестрелка. Причиной стало ДТП на Новом Арбате. В автомобиль семейной пары врезался Lexus — водитель ошибся при перестроении.

В ходе разбирательств и оформления ДТП обе стороны конфликта, в котором участвовали четыре человека, применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения. В результате трое пострадали, а один был доставлен в отделение полиции.