Миллеровский район, Ростовская область, 1 января, 2025, 22:30 — ИА Регнум. Средствами противоздушной обороны вечером 1 января в Ростовской области были уничтожены пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Павел Бедняков/РИА Новости

Три беспилотника уничтожены и подавлены средствами РЭБ в Миллеровском и Тарасовском районах.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать вражескую атаку», — написал Слюсарь.

Врио губернатора добавил, что чуть позже ещё два украинских дрона были сбиты в районе Таганрога. Пострадавших и последствий нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в Волоконовском районе вечером 1 января беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Ранения получили два мирных жителя.

В минувшие сутки Вооружённые силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.

В Тульской области 1 января объявили угрозу атаки беспилотников, предупредили в министерстве по региональной безопасности.