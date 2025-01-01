Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Грузовик, на котором был совершён наезд на людей в Новом Орлеане, отследили на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до теракта, передаёт телеканал Fox News.

«Грузовик, на котором было совершено нападение, был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ночью 1 января грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. По словам очевидцев, водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, на его выстрелы ответила полиция.

Подозреваемым в совершении теракта является мужчина по имени Шамсуд-Дин Бахар Джаббар, сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомлённый источник.

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