Астана, 1 января, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Новым 2025 годом. Он пожелал мира и процветания Казахстану и благополучия всем его гражданам.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы Казахстана, в 2024 году страна сделала «решительные шаги по реализации нового экономического курса». Среди первых результатов реформ Токаев назвал развитие промышленности, успехи в сельском хозяйстве и улучшение инвестиционного климата. Среди достижений минувшего года Токаев также отметил увеличение средней продолжительности жизни казахстанцев 75 лет, открытие новых школ и социальных объектов.

«Состоялся референдум, на котором мы приняли очень важное решение, касающееся будущего нашей страны. Большинство наших граждан поддержало строительство атомной электростанции», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он упомянул знаковые саммиты влиятельных международных организаций, состоявшиеся в 2024 году в Астане, а также Всемирные игры кочевников, собравшие тысячи спортсменов и иностранных гостей. «Благодаря победам казахстанских спортсменов наш бирюзовый флаг развевался на аренах Олимпийских и Паралимпийских игр. Немало медалей завоевали и наши школьники на международных интеллектуальных олимпиадах», — заявил Токаев.

«Мы продолжим системные реформы, претворим в жизнь все намеченные планы. Я как президент приложу все усилия, чтобы предстоящий год стал еще более плодотворным», — пообещал глава Казахстана. Он перечислил планы страны на 2025 год в сфере экономики, технологий, сельском хозяйстве. «Государство будет уделять повышенное внимание развитию образования и здравоохранения, науки и культуры», — подчеркнул президент Казахстана.

«В знак признания заслуг людей труда предстоящий год мною объявлен Годом рабочих профессий», — сообщил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, особое внимание будет уделено продвижению в обществе таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие и профессионализм.