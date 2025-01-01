Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Подозреваемым в наезде на толпу людей на грузовом автомобиле в Новом Орлеане является мужчина по имени Шамсуд-Дин Бахар Джаббар, сообщила в среду, 1 января, газета The New York Times со ссылкой на осведомлённый источник.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 10 человек и получили ранения 30.

«Погибший подозреваемый в нападении в Новом Орлеане опознан как Шамсуд-Дин Бахар Джаббар», — сказано в сообщении.

Расследование дела, возбуждённого по статье о теракте, ведут следователи ФБР и прокуратуры США.

Как передавало ИА Регнум, ранее американские СМИ сообщили, что в ночь на 1 января грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Инцидент произошёл около 3:20 по местному времени на Бурбон-стрит. Пострадавших доставили в пять местных больниц. По предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет, проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь. Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР.

Избранный президент США Дональд Трамп связал наезд грузовика на толпу людей в Новом Орлеане с нелегальной миграцией. Телеканал Fox News сообщил, что грузовик попал в США из Мексики.