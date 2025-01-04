Москва, 4 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Основные события на Ближнем Востоке в 2025 году будут разворачиваться на территории Сирии, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум. По его словам, существуют определённые риски нового регионального вооружённого конфликта.

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency

«Сейчас сектор Газа уходит на второй план. Главные события будут разворачиваться на сирийском направлении. По всем признакам в сирийскую фазу будут активно втягиваться Израиль и Турция, а ближе к весне в ситуацию будет вступать Иран», — рассказал Тарасов.

По мнению эксперта, идёт большая геополитическая игра и продолжается фрагментация региона. Он указал, что в последнее время появился тревожный признак общемировой тенденции к пересмотру карты мира.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет расширять определённые опоры на сирийской плацдарм. Турки начали задумываться о восстановлении железной дороги Стамбул — Дамаск, и именно через Дамаск полноценно начать свою игру в регионе. Этот город имеет для них особое историческое значение»,— сообщил эксперт.

Тарасов уверен, что заявления турецких и израильских политиков о желании взять под контроль те или иные территории Сирии — это словесная дипломатия. Специалист по вопросам Ближнего Востока призвал привыкать к этому.

«Что касается практических действий, то со стороны Израиля — это удар по одному из департаментов в Дамаске. Власти еврейского государства требуют, чтобы сирийцы освободили это здание. Турция же, в свою очередь, принимает участие в войне на севере Сирии против курдов. Это по сути те две страны, которые реально вовлечены в боевые действия на территории Сирии. И это только начало», — пояснил эксперт.

Собеседник агентства полагает, что противостояние Израиля и Турции в Сирии может обойтись и без вооруженного столкновения. Он склоняется к тому, что сторонам предстоит скорее жёсткое противостояние с потенциальными и реальными возможностями перерастания в новый региональный вооружённый конфликт.

Несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп заявляет, что ближневосточный кризис легче урегулировать, чем события на Украине, эксперт полагает, что это всё далеко не так. Он отметил связь Израиля и Турции с военным блоком НАТО, хотя еврейское государство в альянсе официально не состоит. В связи с этим потенциальный конфликт интересов может вызвать больше трудностей, чем тот же Иран — ещё один крупный игрок в регионе.

«Иран, в свою очередь, понимает, что опасность подступила непосредственно к его границам, и он мобилизует свои возможности, силы и ресурсы и будет переходить в наступление. Неслучайно визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию назначен на 17 января, накануне инаугурации президента США. Визит этот планируется для подписания договора о стратегическом сотрудничестве. Его подробности не озвучены, но я полагаю, что там будут пункты о военно-техническом сотрудничестве. То есть Иран будет прикрываться Россией как щитом», — сообщил собеседник агентства.

Эксперт добавил, что если визит по каким-то причинам будет отложен на неделю или на месяц, то это будет означать, что Иран ещё сохраняет иллюзии о возможности договориться с Западом по каким-то направлениям.

«Помимо этого, идёт активизация на йеменском направлении. Хуситам удаётся пробивать израильский щит, и они уже несколько дней держат в напряжении центральную часть Израиля и даже Тель-Авив. То, что мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке, — это начало новой геополитической игры с большим геополитическим продолжением», — в заключение добавил Тарасов.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад ушёл с поста президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище. Россия многие годы помогала правительству Сирии в борьбе с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока сирийская армия будет вести боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних вопросов этой республики не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».