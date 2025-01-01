Киев, 1 января, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Процесс разрешения конфликта на Украине начнётся после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил в среду, 1 января, в интервью YouTube-каналу Politeka бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Nazar Fury/Global Look Press

«Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнётся 20 января», — сказал он.

Новые власти США, чтобы добиться от Киева согласия на мирные переговоры с Москвой, начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим, а без этих ресурсов ВСУ не смогут продолжать боевые действия, считает Стариков.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 16 декабря избранный президент США сказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп отметил, что работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва будет судить о намерениях Трампа не по его словам, а по его делам.

Президент Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.