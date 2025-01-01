Москва, 1 января, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Размеры ежемесячных стандартных налоговых вычетов для семей с детьми с 1 января 2025 года увеличили в два раза, сообщает «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2024 году правительство приняло ряд изменений в российский Налоговый кодекс. Соответствующие нововведения заработали с 2025 года.

Увеличены ежемесячные налоговые вычеты на второго ребёнка — до 2800 руб., на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 руб. При этом отмечается, что размер вычета на первенца остался на уровне 1400 руб.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Госдуме рассказали законах, которые вступают в силу с 1 января. Так, в новом году вырастет минимальный размер оплаты труда — он составит 22 440 рублей.

Также с 1 января вступает в силу закон, который упрощает получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим единое пособие, не придётся повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребёнка.

Супруги погибших от боевых травм военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, если они имеют право на пенсию по потере кормильца и воспитывают детей до 23 лет, смогут получать эту пенсию.