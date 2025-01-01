Великий Новгород, 1 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Следственное управление СК по Новгородской области проведёт проверку сообщений о травмировании ребёнка, в которого брат выстрелил из детского лука, попав в глаз. Об этом в среду, 1 января, сообщила пресс-служба управления.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки», — сказано в сообщении.

После проверки с учётом полученных данных будет принято процессуальное решение, добавила пресс-служба.

Ранее пресс-служба Санкт-Петербургского педиатрического университета сообщила, что в результате указанного инцидента 11-летний ребёнок получил серьёзную травму: в глаз ему попал наконечник стрелы игрушечного лука.

«Пострадавшего доставили в офтальмологическое отделение клиники Педиатрического университета. Врачи клиники вуза диагностировали у пациента контузию правого глаза тяжёлой степени, отёк сетчатки и рваную рану бульбарной конъюнктивы. Офтальмологи успешно прооперировали мальчика, зрительные функции глаза удалось сохранить. Сейчас специалисты продолжают бороться за сохранение зрения ребёнка», — отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в декабре СМИ сообщали, что подросток из Брянской области пять лет жил с пулей в голове и пошёл к врачам только тогда, когда у него начались головные боли. По этим данным, в 2019 году, когда мальчик гостил у бабушки, они с братом решили поиграть с пневматической винтовкой и совершили выстрел. Пуля, срикошетив, попала мальчику в голову. Родители узнали об этом, но ребёнок заявил, что чувствует себя хорошо. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, инородный предмет будет удалён.