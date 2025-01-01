Вашингтон, 1 января, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп связал наезд грузовика на толпу людей в Новом Орлеане с нелегальной миграцией в Штатах. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

Jack Brook/AP/TASS

«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — отметил Трамп.

Республиканец уточнил, что его администрация окажет городу поддержку в расследовании и ликвидации последствий данного инцидента.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 января грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Инцидент произошёл около 3:20 по местному времени на Бурбон-стрит. Телеканал CBS News сообщал, что после того, как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь.

Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР.

В результате происшествия погибли не менее 10 человек и 30 получили ранения. телеканал NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов США сообщил, что происшествие в Новом Орлеане расследуется как террористический акт.

По предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет, проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.