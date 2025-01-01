Киев, 1 января, 2025, 19:32 — ИА Регнум. После пожара в здании Национального банка Украины сотрудников организации призвали перейти до 3 января на удалённый режим работы, сообщило в среду, 1 января, издание «Страна. ua».

Стрингер/РИА Новости

Ранее пресс-служба нацбанка Украины сообщала о пожаре на крыше здания на Институтской улице в центре Киева. По этим данным, возгорание возникло из-за падения обломков беспилотника.

На дистанционный режим работы призвали перейти всех сотрудников, кроме работников подразделений открытых рынков, на которых торги 1–3 января продолжаются, рассказал источник издания.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба нацбанка Украины ранее заявила, что возгорание на крыше здания было ликвидировано сотрудниками экстренных служб. Пострадавших в результате пожара не было, а системы и сервисы нацбанка функционируют в полном объёме, отмечалось в сообщении.

Украинские СМИ ранее сообщили о серии взрывов, прогремевших в Киеве утром 1 января. Минобороны РФ об ударах по Киеву официально не информировало.

Местные СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших 1 января в Николаеве и временно оккупированном Украиной Херсоне, а вечером 31 декабря — во временно оккупированном киевским режимом Запорожье. Официально эти сообщения не подтверждались.