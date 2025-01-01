Анкара, 1 января, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шутливо ответил пожилой жительнице Стамбула на замечание о том, что он якобы постарел.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Накануне турецкий лидер встретился с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. В ходе мероприятия одна из женщин сперва не узнала Эрдогана, а затем поняла, что перед ней сидит президент Турции, и сказала: «О! Но он постарел».

Турецкий лидер не стал игнорировать реплику женщины и в шутку ответил: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем». Помимо этого, Эрдоган осыпал комплиментами другую женщину, которая накануне вернулась из Германии.

Ранее президент Турции заявил, что на мировой политической арене остались только два лидера — он и президент России Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября российский лидер провёл телефонный разговор с турецким коллегой. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов.