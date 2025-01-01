София, 1 января, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Болгария и Румыния с 1 января 2025 года получили полные права членов Шенгенского соглашения. Такой статус отменяет для них визовый контроль на сухопутных границах со странами «шенгена».

Иван Шилов ИА REGNUM

С марта 2024 года для двух указанных республик перестала действовать проверка документов на воздушном и морском транспорте. В шенгенскую зону вместе с Болгарией и Румынией входят 29 стран.

Эти два государства вступили в ЕС в 2007 году. В 2011 году они подали заявку на присоединение к шенгенской зоне. Их запрос блокировали Австрия и Нидерланды, которые объяснили свой шаг опасениями, что Болгария и Румыния не смогут эффективно контролировать внешние границы и не справятся с притоком нелегалов.

В ноябре 2022 года Вена и Амстердам вновь отклонили заявки румынской и болгарской сторон по вопросу членства в «шенгене». В декабре 2023 года Совет ЕС решил применить в отношении Болгарии и Румынии оставшиеся части Шенгенского соглашения. После этого обе страны согласовали с Австрией частичное присоединение к «шенгену».

Как сообщало ИА Регнум, с конца марта 2024 года Румыния запустила процесс оформления шенгенских виз. Болгария начала выдачу таких документов с 1 апреля.