Москва, 1 января, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Магнитная буря, охватившая Землю, достигла уровня G3, который классифицируется по пятибалльной шкале как «сильный». Об этом сообщили 1 января в Институте прикладной геофизики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Информацию от представителей учреждения приводит ТАСС. Возмущение геомагнитного поля такой интенсивности способно провоцировать сбои в функционировании энергетического оборудования. В том числе магнитные бури G3 могут приводить к ложным срабатываниям предохранительных систем или приводить к перегреву масляных трансформаторов.

Кроме того, возможны проблемы в работе спутниковых систем и радиосвязи. Жители средних широт при бурях G3 могут наблюдать на небе полярное сияние.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря на Солнце произошла вспышка мощнейшего класса Х. Учёные заявили, что около недели наблюдали рост активности этого небесного тела. За указанное время количество солнечных вспышек возросло почти вдвое.

Утром 30 декабря специалисты зарегистрировали ещё две мощнейшие вспышки на Солнце. Возмущения класса X были зафиксированы в 07:14 и 07:31 мск в западной части солнечного диска. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях на Земле 31 декабря и 1 января.

Утром 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус проинформировал, что на Земле наблюдается магнитная буря класса G1 («слабая»).