Москва, 1 января, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Российские граждане, по предварительным данным, не пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан (американский штат Луизиана). Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Gerald Herbert/AP/TASS

Ночью 1 января в указанном городе грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит. По словам очевидцев, после этого водитель транспортного средства вышел из автомобиля и открыл огонь. Согласно оперативной информации, в результате инцидента погибли не менее 10 человек и более 30 получили ранения.

«На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», — сказала Захарова, слова которой приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Федеральное бюро расследований проинформировало, что водителя автомобиля, совершившего наезд на толпу в Новом Орлеане, ликвидировали полицейские.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала случившееся террористической атакой, однако в ФБР не подтвердили, что квалифицируют инцидент как теракт. В ведомстве также уточнили, что на Бурбон-стрит были обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства.