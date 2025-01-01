Киев, 1 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Украинская армия уже фактически разбежалась, заявил 1 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Diego Herrera/Global Look Press

«При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась», — написал он в Telegram-канале.

В некоторых подразделениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) число дезертиров превышает число убитых и раненых, заявил командир ВСУ в беседе с польским изданием Wiadomości.

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