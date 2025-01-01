Харьков, Украина, 1 января, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ в среду, 1 января, опубликовало кадры уничтожения двух машин с военнослужащими ВСУ в Харьковской области.

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Бойцы разведывательного подразделения группировки ВС РФ «Север» с помощью беспилотников выявили движение двух автомобилей противника, следовавших на позиции. Цели были уничтожены расчётами FPV-дронов.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью БПЛА было выявлено движение двух единиц автомобильной техники ВСУ, следовавших на свои позиции. Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчётами FPV-дронов группировки войск «Север» во время движения», — сообщила пресс-служба.

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по автомобилям противника, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 января пресс-служба Минобороны сообщила, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 480 человек. Подразделения ВС РФ за указанный период отразили шесть контратак противника в регионе.

31 декабря пресс-служба военного ведомства опубликовала кадры уничтожения скрытой миномётной позиции ВСУ в Сумской области с применением дрона. В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки ВС РФ «Север» был вскрыт миномётный расчёт противника в лесополосе. После подтверждения координат местонахождения цели было принято решение о нанесении удара.