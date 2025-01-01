Краснодар, 1 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае со 2 января увеличат численность группировки, которая задействована в ликвидации последствий разлива мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Belkin Alexey/Global Look Press

В настоящее время от повторных выбросов закрепленные за ними территории очищают Тимашевский, Кущевский, Щербиновский районы и Ленинградский муниципальный округ. На пляжах 1 января работает сокращённая группировка ― в ликвидации последствий ЧС задействованы более 2 тыс. человек.

«Уже со 2 января группировка всех задействованных в уборке берега Анапы и Темрюкского района будет в несколько раз увеличена», ― говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, частичная утечка нефтепродуктов произошла 15 декабря в результате крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212».

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. 29 декабря стало известно, что в районе пляжа «Динамо» в Анапе произошёл повторный выброс мазута.

В Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии» «Единой России» и Народного фронта.

По данным на 31 декабря, с побережья Краснодарского края специалисты и волонтёры собрали почти 70 тыс. тонн грунта и песка, загрязнённых мазутом. В то же время на побережье в Крыму собрали свыше 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом.

Специалисты Морспасслужбы уже завершили обследование затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров. Утечек мазута не зафиксировали. В оперштабе сообщили, что в районе затопления нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, которые оперативно обрабатывают сорбентом.