Вашингтон, 1 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Разряды молнии ударили в здание Капитолия США и монумент первого американского президента Джорджа Вашингтона в столице Соединённых Штатов. Об этом написала газета The Washington Post.

The White House

Это произошло перед наступлением Нового года. В Сети появились кадры указанного события.

Журналисты отмечает, что, по всей видимости, удары пришлись на купол Капитолия и вершину памятника. Кроме того, разряд молнии также ударил в небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года разряд молнии ударил в факел статуи Свободы в Нью-Йорке. В пресс-службе управления парками города уточнили, что сооружение не пострадало. В ведомстве назвали событие обыденным явлением. В управлении также заявили, что сооружение очень хорошо заземлено.

В апреле 2023 года разряд молнии попал в самое высокое здание США — Всемирный торговый центр, высота которого составляет 541 метр. После инцидента директор по строительству небоскрёба Алан Рейсс отметил, что сооружение защищает от молний другие строения Нью-Йорка.