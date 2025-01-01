Кишинёв, 1 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Шум фейерверков напугал собаку президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц. Пёс сбежал, но вскоре нашёлся благодаря социальным сетям, сообщил 1 января пресс-секретарь главы молдавского государства Игорь Захаров в Telegram-канале.

Социальные сети Кодруц

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошёл неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения», — рассказал Захаров.

Кодруца помогли найти пользователи соцсетей. Они сообщили, где находится собака, после чего представители президента вернули питомца домой. С ним всё в порядке, добавил пресс-секретарь.

Он призвал граждан ответственно относиться к животным, которые могут пострадать из-за салютов.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года трёхлапый Кодруц, которого незадолго до этого приютила Санду, укусил президента Австрии Александера Ван дер Беллена во дворе здания президентской администрации в Кишинёве. Пёс агрессивно отреагировал на попытку Ван дер Беллена его погладить, а Санду не успела вмешаться. Позже австрийский президент прибыл на встречу с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу с рукой, заклеенной пластырем.