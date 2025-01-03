Москва, 3 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. В 2025 году Европу ждёт продолжение политической и экономической нестабильности, а энергетический кризис окажется чувствителен для жителей ЕС, заявил политолог Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сделал прогноз, каким окажется 2025 год для стран Евросоюза на фоне санкционной борьбы с Россией, смены власти в США, политического кризиса в Германии, меняющихся настроений в Восточной Европе, а также остановки транзита газа через Украину и ряда других событий.

У «локомотива ЕС» большие проблемы

«Германия — локомотив всего Евросоюза, а у неё большие проблемы. Соответственно, будут страдать все страны Европы. Все те ошибки в энергетике, которые были заложены несколько лет назад правительством канцлера ФРГ Олафа Шольца в коалиции с партией «Зелёные», начинают проступать сейчас. Прежде всего это был так называемый энергетический переход. Они очень уповали на зелёный водород, на переход к зелёной энергетике, но ничего этого не получилось. Ничего не оправдалось и не оправдается», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что многие страны Европы при этом продолжают отказываться от дешёвой атомной энергетики, только в 2024 году в Германии закрыли три последние АЭС. По словам Борисова, европейцы уже понимают, что совершили большую ошибку с попыткой энергетического перехода.

Газовый кризис неминуем

«При этом Европа остаётся практически без газа. Да, остаётся дорогой сжиженный газ из США. Но он идёт не по долгосрочным контрактам, а оплачивается сдельно по биржевым ценам, каждый раз при каждой поставке. А биржевые цены то понижаются, а то очень сильно повышаются, как это происходит сейчас. При этом в Германии идёт огромный отбор газа из европейских хранилищ, Польша перекрыла возможности поставки по нефтепроводу «Дружба», «Северные потоки» взорвали, и с 1 января Украина перекрывает оставшуюся трубу в сторону Австрии, Словакии и Венгрии»,— сообщил специалист.

Борисов уверен, что в 2025 году Европу ждёт очень серьёзный энергетический кризис, который будет крайне чувствителен для граждан Евросоюза. Однако последствия наступят не сразу.

«Последствия будут ощутимы не прямо сейчас, потому что ещё не настолько опустошены подземные хранилища газа, но в марте–феврале они это почувствуют. Оплата коммунальных услуг и стоимость аренды жилья уже увеличивается. Хозяева недвижимости оповещают своих квартиросъёмщиков, что будет резкое повышение цены. Это не на какие-то 1,2 или 5%, а гораздо серьёзнее — на 30%. Для немцев это будет очень чувствительно»,— заявил политолог.

Политический кризис в ФРГ продолжится

Однако 2025 год не станет определяющим для распада Евросоюза, убеждён специалист, несмотря на то, что сейчас в Европе происходит правительственный хаос. По мнению эксперта, к власти в Германии придёт новое правительство во главе с лидером консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Фридрихом Мерцем.

«Новое правительство Мерца в Германии — это реакционное правительство, которое не будет более профессиональным, чем то, которое ушло. Это как в Великобритании, когда ненавистная партия Тори провалилась вместе с бывшим премьер-министром страны Риши Сунаком, а на их место пришёл нынешний премьер-министр Кир Стармер, который доводит ситуацию до того, что в стране могут скоро объявить новые выборы. Вот примерно та же ситуация сейчас в Германии и Евросоюзе. Это политические карлики, которые не способны кардинальным образом изменить ситуацию», — уверен Борисов.

Мерц, по словам эксперта, — не национальный немецкий политик, а ставленник США, человек американской корпорации BlackRock, которая напрямую связана с Демократической партией США. Такое правительство ключевой страны Евросоюза не принесёт ничего хорошего Европе в 2025 году по линии взаимодействия с США, считает политолог.

Трамп переложит на ЕС расходы и использует против Китая

«Избранный президент США республиканец Дональд Трамп и так не любил Германию в первый свой срок, а тут ещё и будет такой новый канцлер, действующий в интересах Демократической партии США. Трамп будет требовать, чтобы Европа доводила свои расходы на армию до 5% от ВВП, притом что армии этих стран давно фактически не национальные, а лишь составляющие блока НАТО. Евросоюз будет выкладывать деньги для американских генералов, которые всей этой группировкой и управляют», — рассказал специалист.

Борисов полагает, что американцы переложат бремя спонсорства киевского режима полностью на плечи Евросоюза. Но Европа не только в вопросе Украины будет использоваться Штатами, конфликтовать заставят и с Китаем, заявил эксперт.

«Европу будут использовать для давления на Китай. Такие примеры уже были при действующем президенте США Джо Байдене, когда немецкие политики, а в частности глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек, ездили в Китай и прямо угрожали Поднебесной пошлинами, ограничениями в торговле. Но китайцы очень осторожны, они избегают резких шагов. Однако в 2025 году эта ситуация получит новое развитие в виде ухудшения политических отношений и войны тарифов», — подытожил Борисов.

Экономика ЕС накануне 2025 года

В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на расчёты аналитиков сообщило о приближении экономики Германии к точке невозврата. Авторы материала сообщили, что бизнес-лидеры это знают, люди в стране это чувствуют, но политики не нашли ответов.

Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Важным негативным фактором для Европы, уточнил глава государства, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор.

Ситуация в немецком бизнесе напомнила российскому лидеру историю про рыбака в Германии, который в качестве проблемы, мешающей поймать рыбу, назвал ветер с востока. Тогда друг российского лидера в шутку сказал рыбаку, что с востока идут «все проблемы, вся грязь». Путин обратил внимание на то, какие условия создаются для немецкой экономики в России. Он подчеркнул, что двери России открыты, на протяжении десятилетий с Германией всегда были очень хорошие отношения.

Глава государства также заявил, что уход «Фольксвагена» из России вызывает недоумение — нерыночных мер против немецких компаний Москва не предпринимала. По его словам, компания напрасно покинула РФ, это было ошибкой и обернулось лишь проблемами и потерей прибыли. Также Путин в контексте ситуации с «Фольксвагеном» предостерёг от решений в экономике, принятых по политическим мотивам.

Глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков страны Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что промышленность Германии переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году.