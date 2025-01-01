Москва, 1 января, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского остановить транзит российского газа через территорию Украины стало ударом в спину для стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Str/Global Look Press

1 января 2025 года завершился срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать.

«Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнёрам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза и ударом в спину», — рассказал депутат в беседе с «РИА Новости».

Шеремет полагает, что таким образом Зеленский пытается оказывать на Евросоюз политическое давление, ставя под большой вопрос существование Европы в целом.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.