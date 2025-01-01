Москва, 1 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Большинство жителей Украины бегут в Россию через европейские страны, поскольку киевский режим напрямую их не выпускает, заявил 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

«Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», — приводит его слова «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что страны Запада скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ.

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