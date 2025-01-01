Москва, 1 января, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Правительство России должно представить предложения по созданию информационного сервиса для иностранных студентов, работающего по принципу «одного окна». Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Представить предложения по созданию государственного информационного сервиса (цифровой платформы, функционирующей по принципу «одного окна») для иностранных абитуриентов и студентов», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение необходимо представить до 1 октября 2025 года. При этом следует предусмотреть в том числе размещение на этой платформе информации о возможностях и условиях получения образования в России, а также сведений о мерах поддержки со стороны государства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года глава Россотрудничества Евгений Примаков отмечал, что российское образование востребовано среди иностранных студентов, по этому показателю РФ входит в пятёрку лидеров. Он также уточнял, что на 2024 году квота для иностранных студентов увеличили до 30 тысяч.