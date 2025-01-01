Москва, 1 января, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил организовать обучение русскому языку детей иностранных граждан до их зачисления в школы. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Смирнов/ТАСС

Такая задача содержится в утверждённом главой государства перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое состоялось 5 ноября.

« <…> с учётом ранее данных поручений обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей, не владеющих или слабо владеющих русским языком, в том числе не прошедших обязательного тестирования, до их зачисления в общеобразовательные организации», ― говорится в документе.

Также правительству поручено принять меры по адаптации таких детей в российском обществе.

Доклад главе государства по этому вопросу премьер-министр Михаил Мишустин, ответственный за выполнение поручения, должен представить в срок до 1 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также поручил представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Это поручено сделать Совету при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с МИД России.

Кроме того, до 1 июня должен быть разработан проект основ государственной языковой политики.

В России не владеющих русским языком детей иностранных граждан запретили брать в школы. Согласно подписанному российским лидером 28 декабря закону, зачисление детей иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования теперь возможно только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка. Не прошедших тестирование детей не допустят к освоению этих образовательных программ. Закон вступит в силу 1 апреля 2025 года.