Кишинёв, 1 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Молдавия начала импортировать электроэнергию из Румынии на фоне остановки поставок российского газа, который питал Молдавскую государственную районную электростанцию (ГРЭС). Об этом сообщила молдавская госкомпания Energocom.

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1 января российская компания «Газпром» остановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

В молдавской компании сообщили, что румынское электричество сможет закрыть около 62% потребностей республики в январе. Уточняется также, что частично эта энергия будет закуплена через румынскую биржу OPCOM и частично на основе двусторонних контрактов. При этом сама Молдавия способна закрыть энергетические потребности на 28%, что создаёт необходимость найти ещё 10%.

В Кишинёве полагают, что эту часть получится восполнить за счёт возобновляемых источников энергии (ВИЭ), однако, как известно, они зависимы от погодных условий и времени суток. В связи со сложившейся ситуацией власти призвали граждан экономно расходовать электричество.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уточнил, что «Газпром» добивается от Молдавии выплаты долга на сумму свыше $700 млн. При этом молдавские власти утверждают, что задолжали только $9 млн.

В конце ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан подчеркнул, что его страна не собирается выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. 28 декабря глава молдавского правительства предупредил, что Кишинёв может обратиться в суд из-за решения «Газпрома» приостановить поставки газа. Он заметил, что прекращение поставок российского голубого топлива повлечёт экономические потери для Молдавии, а также якобы ставит под угрозу безопасность граждан этой страны.

30 декабря Речан распорядился подготовить законодательную базу для национализации активов компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций (50% плюс одна акция) которой принадлежит «Газпрому».