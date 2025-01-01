Москва, 1 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах культурно-просветительские центры для продвижения русского языка, сообщается 1 января на сайте Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Минкультуры России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить создание на базе общедоступных библиотек культурно-просветительских центров», — говорится в документе.

Глава государства также поручил представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом.

Кроме того, Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России. Также Минпросвещения поручено рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

11 декабря президент заявил, что для России является важным поддерживать значение русского языка, который нужен для общения всех народов страны.

В ноябре Путин отмечал, что Россия сейчас укрепляет свои позиции в мире, из-за чего интерес к русскому языку растёт.