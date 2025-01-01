Москва, 1 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения включить в списки произведений, рекомендованных для внеклассного чтения школьников, патриотическую литературу современных писателей. Об этом в среду, 1 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Кирилл Брага/РИА Новости

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сказано в сообщении пресс-службы.

«Минпросвещения России (…) предусмотреть включение литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения», — сказано в документе.

По итогам заседания совета Путин также поручил в срок до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России. Минпросвещения поручено рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

Кроме того, Путин поручил представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Также глава государства отдал поручение создать на базе библиотек в новых регионах России культурно-просветительские центры для продвижения русского языка.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в ноябре 2024 года Путин заявил: граждане России уважают и любят великих русских писателей, потому что они не думали о том, как заработать на критике своего Отечества, но, критически оценивая происходящее в стране, делали всё для блага страны и были готовы бороться за неё, если потребуется, с оружием в руках, как это делал Михаил Лермонтов.

Глава государства отметил важность того, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, науки и образования, а также знала историю собственной страны и помнила имена настоящих героев и созидателей.