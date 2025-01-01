Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Водитель грузовика, совершивший наезд на толпу людей в Новом Орлеане, штат Луизиана, погиб. Об этом сообщил 1 января телеканал Fox News.

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«Подозреваемый скончался после перестрелки с полицией», — говорится в сообщении.

Неясно, получил ли он смертельные ранения в результате выстрелов полицейских, отметил канал.

В Белом доме сообщили, что действующему президенту США Джо Байдену доложили о произошедшем. Администрация президента связалась с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл и предложила поддержку, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 января грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. По словам очевидцев, водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, на его выстрелы ответила полиция. Два полицейских были ранены.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 получили ранения.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала произошедшее террористической атакой, но в ФБР не подтвердили, что считают инцидент терактом. Специальный агент ФБР Алета Дункан сообщила, что на Бурбон-стрит были обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Их исследуют сапёры, жителям рекомендовано покинуть район.