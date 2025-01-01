Новый Орлеан, США, 1 января, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Водитель грузовика, въехавший в толпу людей в американском Новом Орлеане, совершил «террористическую атаку». Об этом заявила мэр города Латойя Кантрелл 1 января в ходе пресс-конференции, организованной властями.

Gerald Herbert/AP/TASS

«Город пострадал от террористической атаки», — привёл слова Кантрелл телеканал Fox News.

Вместе с тем специальный агент ФБР Алета Дункан в комментарии после выступления мэра заявила, что произошедшее «не является терактом».

Дункан также сообщила, что на Бурбон-стрит, где погибли и пострадали люди, обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Их исследуют сапёры, жителям рекомендовано покинуть район.

Начальник полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что водитель грузовика действовал намеренно и пытался задавить как можно больше людей. Она отметила, что речь не идёт о случае нетрезвого вождения, это нечто «более сложное и серьёзное». Расследованием займётся ФБР, добавила она.

По данным полиции, в местные больницы доставлен 31 пострадавший, но не исключено, что эта цифра не окончательная.

Как сообщало ИА Регнум, в Новом Орлеане, штат Луизиана, грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, праздновавших Новый год. Затем, по словам очевидцев, водитель вышел из машины и открыл огонь, после чего в него начали стрелять полицейские.

Сообщалось, что погибли по меньшей мере десять человек, ещё около 30 получили ранения. Пострадавших доставили в местные больницы. По предварительным данным, водитель умышленно направил автомобиль на людей.