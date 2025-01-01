Донецк, 1 января, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Российские военные продолжают зачистку территории Кураховской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Донецкой Народной Республике от группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 1 декабря сообщили в силовых структурах.

Станислав Красильников/ТАСС

«На Кураховской ТЭС ещё идут зачистки, там довольно большая группировка [украинских сил] сконцентрирована, основные силы, оставшиеся в городе», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Он также добавил, что работы предстоит ещё немало. При том, по его словам, с территории остальной части города украинские войска практически выбиты, остаются лишь точечные очаги сопротивления.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря военкор Юрий Котенок написал, что Курахово освобождёно от ВСУ. Вместе с тем он уточнил, что на окраинах города продолжают находиться разрозненные отряды украинской армии. Котенок отметил, что Вооружённые силы РФ зачищают Курахово от остатков противника.

Газета The New York Times сообщила, что при освобождении Курахово для ВС России откроется путь к промышленному сердцу Украины ― в Днепровский регион. Авторы статьи отметили, что силы ВСУ вокруг Курахово неуклонно ослабевают.

ВСУ за последние несколько недель потеряли на кураховском направлении по меньшей мере три батальона. В силовых структурах уточнили, что речь идёт о потерях украинской армии не только в самом городе, но и среди подразделений в его окрестностях.

В Минобороны 1 января сообщили, что российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах Курахово, Часова Яра и Дальнего в ДНР. Под удар попали позиции двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ.