Москва, 1 января, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Министерству просвещения следует рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, сообщает Кремль на своём сайте.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Минпросвещения России… рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации», — говорится в тексте.

Поручения утверждены по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Доклад по указанному вопросу следует представить до 1 октября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа президент РФ подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В задачи этого органа вошла подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире, а также обеспечение прав граждан РФ на использование этих языков.

5 ноября Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ.