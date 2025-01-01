Москва, 1 января, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики. Список поручений президента был опубликован пресс-службой Кремля по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Согласно документу, совету совместно с правительством поручено обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики», — указано в сообщении.

Среди поручений также обеспечение условий для обучения русскому языку детей приезжих, которые не владеют или слабо владеют русским языком, создание единой методологии и учебников для преподавания русского языка и литературы в учебных заведениях, а также регулярное проведение соответствующих мероприятий как на внутреннем, так и на международном уровнях.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря Путин заявил, что школы не обязаны обучать детей, которые не владеют русским языком. Освоение любого предмета в российской школе предполагает знание русского языка. Если детей придётся учить сначала русскому языку, непонятно, кто должен финансировать такое дополнительное обучение, отметил глава государства. Вскоре закон был официально подписан главой государства.

11 декабря Путин также заявил, что для России является важным поддерживать значение русского языка, который нужен для общения всех народов страны. Глава государства напомнил, что в стране проживает 190 этносов и потому имеется большое количество языков.