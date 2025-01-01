Москва, 1 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Об этом в среду, 1 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сказано в сообщении пресс-службы.

«Совету при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации совместно с МИД России провести анализ деятельности учреждённых при поддержке Российской Федерации образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относятся поддержка и продвижение русского языка за рубежом. По результатам анализа представить предложения по систематизации этой деятельности с учётом геополитических интересов Российской Федерации», — сказано в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначены глава МИД Сергей Лавров и советник президента Елена Ямпольская. Доклад должен быть представлен главе государства до 1 октября.

Также Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России. Кроме того, Минпросвещения поручено рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года на заседании совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент предложил учредить для преподавателей русского языка, которые работают за рубежом, специальную стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой.

На том же заседании Путин призвал перестроить работу просветительских центров России за рубежом, сделав её более системной и качественной. Глава государства выступил за активное взаимодействие с представителями гражданского общества, литераторами и русистами из недружественных России стран.