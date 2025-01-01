Краснодар, 1 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров. Утечек мазута не зафиксировали. Об этом 1 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Минприроды России/ТАСС

В штабе отметили, что водолазам хватило нескольких дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами, чтобы завершить обследование корпусов затонувших частей судов.

«Утечек мазута из затонувших фрагментов нет», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в районе затопления нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, которые оперативно обрабатывают сорбентом. Мониторинг акватории продолжается ежедневно, указали в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. 29 декабря стало известно, что в районе пляжа «Динамо» в Анапе произошёл повторный выброс мазута.

В Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

По данным на 31 декабря, с побережья Краснодарского края специалисты и волонтёры собрали почти 70 тыс. тонн грунта и песка, загрязнённых мазутом. В тоже время на побережье в Крыму собрали свыше 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом.