Москва, 1 января, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по объекту энергетики, который обеспечивал работу завода военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило 1 января Министерство обороны РФ.

Лев Федосеев/ТАСС

«Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ударам российских военных подверглись инфраструктура военных аэродромов и место сборки безэкипажных катеров ВСУ. Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотный, ракетные подразделения и артиллерия Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Министерство обороны РФ проинформировало, что Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов и цехам по производству ударных БПЛА, а также по местам хранения дронов и подготовки к запуску.

28 декабря стало известно, что российские военные нанесли удар по военному аэродрому и складу с горюче-смазочными материалами ВСУ. Также были поражены скопления личного состава и военной техники ВСУ в 148 районах в зоне проведения спецоперации.

31 декабря координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев заявил, что объект возле железнодорожной станции Кременчуг в Полтавской области, на котором, предположительно, проводилась сборка дронов ВСУ, подвергся ударам. Он уточнил, что прилёт пришёлся в направлении приемно-отправочного парка «Череднички».