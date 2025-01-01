Нью-Дели, 1 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Власти Индии и Пакистана обменялись перечнями ядерных объектов двух стран. Одновременный обмен состоялся 1 января по дипломатическим каналам в Нью-Дели и Исламабаде. Об этом сообщили в индийском министерстве иностранных дел.

«Индия и Пакистан обменялись <…> списками ядерных установок и объектов, подпадающих под действие соглашения о запрещении нападения на ядерные установки и объекты между Индией и Пакистаном», ― указано в сообщении на сайте МИД.

Обмен проходит в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на ядерные объекты, вступившем в силу 27 января 1991 года.

Также состоялся обмен списками граждан, которые находятся в тюрьмах на территории двух государств. Индия поделилась списком из 339 пакистанских заключённых и 95 пакистанских рыбаков, которые в настоящее время находятся под стражей в Индии. Пакистан в свою очередь передал индийской стороне список из 51 гражданского заключенного и 654 находящихся под стражей рыбаков, которые являются индийцами.

Как сообщало ИА Регнум, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 27 сентября заявил, что распространение ядерного оружия в мире приведёт к его использованию. Он напомнил, что в мире ядерное оружие есть у 20 стран. При этом для некоторых государств становятся нормальными разговоры о ядерном оружии и его появлении, МАГАТЭ должно не допустить этого, добавил Гросси.