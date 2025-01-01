Москва, 1 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2025 году, менять не нужно — они автоматически продлеваются на три года. Это следует из соответствующего постановления правительства России.

Норма распространяется как на граждан, которые водят автомобиль в личных целях, так и на тех, кто работает за рулём или занимается предпринимательской деятельностью. Вместе с тем водители, если захотят, могут обратиться в подразделения ГАИ для замены прав.

В обязательном порядке права подлежат замене в случаях, если у владельца изменились персональные данные или удостоверение пришло в негодность, то есть сведения в нём не определяются.

Новые права следует получить тем, кто потерял их или лишился в результате похищения. Другие основания для замены — изменения состояния здоровья и появление противопоказаний к управлению транспортом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее водителям, у которых действие прав истекло в январе 2022 года и было продлено, напомнили о необходимости их замены в январе 2025 года.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рекомендовала заранее поменять права, срок действия которых продлён до 2025 года, чтобы не столкнуться с очередями.

В конце декабря пресс-служба МВД сообщила, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 годах, автоматически продлят на три года. Отмечалось, что автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами.