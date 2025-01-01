Москва, 1 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая состоялась 11 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В частности, правительству поручено обеспечить методологическую поддержку использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере государственного и муниципального управления, а также в срок до 15 марта представить предложения по расширению использования технологий ИИ для дополнительного обучения и консультирования школьников по общеобразовательным предметам.

«[Поручено] обеспечить проведение в России стратегической сессии (международного форсайта) по фундаментальным и поисковым исследованиям, направленным на дальнейшее развитие искусственного интеллекта», ― говорится в перечне поручений.

Кроме того, правительству совместно со Сбербанком необходимо обеспечить дальнейшее сотрудничество с КНР при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта, а также рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в России.

Доклад по этому вопросу ответственные премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления Сбербанка Герман Греф должны представить главе государства до 30 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Владимир Путин объявил, что утвердил обновлённую стратегию развития ИИ в РФ. Он подчеркнул, что алгоритмы искусственного интеллекта являются важным элементом цифровых платформ и России нужно быть самодостаточной и конкурентоспособной в этой сфере.

Российский лидер 11 декабря в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве призвал сделать Россию мировым лидером не только в разработке ИИ, но и по масштабу его применения во всех сферах жизни. При этом РФ готова помогать развивать эту технологию другим странам.

Глава государства также не исключил, что ИИ со временем превзойдёт человека в ключевых видах деятельности. Технология за последний год так сильно развилась, что позволяет выполнять функции людей в сферах, где это раньше казалось невозможным.