Лондон, 1 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. США и Британия обманули Украину, чтобы втянуть её в конфликт с Россией. Об этом написал член Палаты лордов (верхняя палата британского парламента) Роберт Скидельски в своей статье для журнала The American Conservative.

Global Look Press/KUBANOV PAVLO UKR/Keystone Press Agency

«Непростительно обещание британцев и американцев предоставить Украине всё необходимое для победы, когда на самом деле они не планировали делать это», — отметил политик.

Скидельски уточнил, что среди тех, кто так поступил, был бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, который приезжал в Киев в 2022 году. По мнению парламентария, Украина сейчас нуждается в прекращении боевых действий.

Автор статьи напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал добиться завершения украинского конфликта. Вместе с тем, как отметил Скидельски, будущее переговоров находится под угрозой из-за сторонников продолжения боевого противостояния.

Член Палаты лордов признал, что Запад использует Украину как оружие в прокси-войне против России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Борис Джонсон в 2022 году убедил Украину продолжать конфликт с Россией. Российский лидер подчеркнул, что из-за этого были сорваны стамбульские договорённости.

Путин не раз указывал на то, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Глава государства отмечал, что для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.

В мае 2024 года президент РФ допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог бы снова стать основой для урегулирования конфликта.