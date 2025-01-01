Грозный, 1 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Грозный должен стать самым красивым и уютным городом, а также кузницей кадров, заявил в среду, 1 января, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Roman Naumov/Global Look Press Рамзан Кадыров

На церемонии открытия транспортной развязки в центре Грозного Кадыров ответил на вопрос журналиста, какой он хочет видеть столицу республики.

«Самым красивым, самым удобным, самым уютным [городом]. Чтобы самые великие ученые у нас были: и религиозные, и другие направления. Чтобы это было кузницей кадров, чтобы люди хотели приезжать к нам жить», — ответил глава Чечни.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года в Чечню прибыл президент Владимир Путин. Он посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, мечеть имени пророка Исы (Иисус Христос в мусульманской традиции), а также могилу первого президента республики Ахмата Кадырова. В ходе поездки Путину вручили знак почётного гражданина Чечни.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент заявил, что Грозный, когда-то разрушенный, теперь стал современным российским чудом. Путин отметил, что это стало возможным благодаря усилиям властей и местных жителей.