Нью-Йорк, США, 1 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал решение Международной шахматной федерации (FIDE) присудить победу сразу двум финалистам чемпионата мира по блицу россиянину Яну Непомнящему и норвежцу Магнусу Карлсену. Об этом шахматист написал в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Карякин

Шахматисты сошлись в финале турнира, где сыграли семь партий, так и не позволивших выявить победителя. Тогда Карлсен предложил россиянину разделить первое место. В итоге FIDE одобрила это решение, что стало первым таким случаем.

«Это против всех правил! Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды, отыграв основное и дополнительное время, вместо пробития пенальти просто… согласились на ничью? Абсурд!» — возмутился Карякин.

Шахматист отметил, что у него в целом сложились максимально странные впечатления от чемпионатов мира по рапиду и блицу. Он также вспомнил ситуацию с дисквалификацией Карлсена из-за нарушения дресс-кода, за которую тоже раскритиковал FIDE.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский заявил, что было очень сложно принять решение о разделе победы. Такие решения всегда для кого-то будут правильными, а для кого-то нет, добавил он.

31 декабря на чемпионате мира по блицу российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию с американцем Хансом Ниманном, потому что не смог контролировать джетлаг. Шахматист уснул в своём номере и не проснулся в назначенное время. За это россиянину было присуждено техническое поражение, и он не вышел в четвертьфинал турнира.

А вот российская шахматистка Екатерина Лагно завоевала бронзовую медаль на этом чемпионате, проиграв в полуфинале китаянке Лэй Тинцзе. После первых четырёх партий между девушками был равный счёт, пятая также завершилась вничью, и лишь в шестой китаянка сумела одержать верх.