Киев, 1 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Сергей Корсун © ИА Регнум

«Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей «Вредительство». Её впору вводить снова», — написал он в Telegram-канале.

Политик добавил, что за действия чиновников, которые привели к убыткам и экономику, и жителей Украины, вменяется от 12 до 15 лет тюрьмы.

Как передавало ИА Регнум, экс-офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в своей статье для газеты Hill заявил, что Зеленский и его чиновники должны быть привлечены к ответственности за процветающую коррупцию и растрату американской военной помощи.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава киевского режима довёл Украину до критического состояния.

По его словам, ситуация в стране ухудшается на глазах. Эксперт также предположил, что власти киевского режима не смогут собрать дополнительные финансовые средства с населения.