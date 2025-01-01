Минск, 1 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Белоруссия является открытой страной, ориентированной на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией. Об этом в поздравительном послании президенту Словакии Петеру Пеллегрини и премьер-министру страны Роберту Фицо по случаю национального праздника, Дня образования республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Kremlin Pool/Global Look Press

В частности, белорусский лидер предложил возобновить сотрудничества в области торговли и промышленной кооперации.

«Предлагаю по дипломатическим каналам в ближайшее время согласовать план первоочередных шагов по возобновлению нашего сотрудничества с главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации», — отметил Лукашенко, слова которого привела пресс-службе главы государства.

По его словам, это необходимо не только народам и экономикам двух стран. Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе, указал белорусский лидер. Он подчеркнул, Белоруссию и Словакию связывают долгие годы успешного и плодотворного сотрудничества, крепких и устойчивых деловых, общественных и гуманитарных контактов.

Лукашенко пригласил Роберта Фицо посетить Минск и Брестскую крепость в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко 23 декабря заявил, что в течение скорого времени страны Европы откроются для сотрудничества с Россией и Белоруссией. По словам белорусского президента, Европа не может существовать без Москвы и Минска.

В январе 2024 года Словакия отменила распоряжение о прекращении сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией, которое было остановлено после начала спецоперации 24 февраля 2022 года. Как пояснила министр культуры страны Мартина Шимковичова, в мире происходят десятки военных конфликтов и из-за них не должны страдать деятели искусства и культуры.